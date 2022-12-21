Sivasspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 29 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
-
VIP Alt (1. Kategori): 120 TL
-
Maraton Alt (2. Kategori): 70 TL
-
Maraton Üst (2. Kategori): 70 TL
-
Güney Alt (3. Kategori): 50 TL
-
Güney Üst (3. Kategori): 50 TL
- Bayan Tribün (4. Kategori): 50 TL
Oğuzhan Sarzep
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.