Sivasspor, Giresunspor'u farklı geçti!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Uğur'un ortaladığı topu Erdoğan kafası ile ağlara göndermek istedi. Kaleci Onurcan son arda topu çıkartmayı başardı.
23. dakikada Erdoğan rakiplerini geçerek ceza sahasına girmeyi başardı. Kaleyi hedef alan Erdoğan'ın şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
35. dakikada ceza sahası içerisindeki Sabia topu müsait durumdaki Yatabare'ye gönderdi. Yatabare'nin şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
45. dakikada Sabia'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0
48. dakikada Hayrullah'ın pasında ceza sahası içerisinde bulunan Oğulcan topla buluştu. Oğulcan'ın vurusunda top dışarı çıktı.
57. dakikada ceza sahası içerisinde Njie'nin pasında Yatabare kontrollü vuramayınca top farkla dışarı çıktı.
62. dakikada Oğulcan'ın ortasında Bajic kafasıyla dokunurken top üstten dışarı çıktı.
70. dakikada ceza sahası içerisinde topu kazanan Erdoğan kaleyi hedef aldı. Kaleci Onurcan son anda çıkartmayı başardı.
86. dakikada Kuwas ceza sahasına yakın bir noktada topu arkadaşı Bajic'e verdi. Bajic'in uzun şutunda top üstten dışarı çıktı.
89. dakikada Sabia'nın pasında Hakan'ın ceza sahası dışından kullandığı uzun şutta top ağlarla buluştu. 3-0
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdinç Sezertam, İlker Coşkun
D.G. Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Murat, Uğur, Robin(Charisis dk. 63), Hakan(Alaaddin dk. 90 ?), Erdoğan, Sabia (Appindangoye dk. 90 ?), Njie (Cofie dk. 82), Yatabare (Angielski dk. 82)
Yedekler:Emre, Muammer, , Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Giresunspor: Onurcan, Arias, Perez, Hayrullah, Alper (Doğancan dk. 82), Campuzano, Sacicevic (Faustin dk.63), Kuwas, Görkem (Oğulcan dk. 46), Sainz (Rahmetullah dk.63), Bajic
Yedekler: Ferhat, Sergen, Mejia, Murat, Kadir, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Yatabare (dk. 35), Sabia (dk.45), Hakan Arslan (dk. 89) (D.G. Sivasspor)
Sarı kartlar: Faustin, Hakan Keleş (Teknik Direktör) (B. Giresunspor)
Oğuzhan Sarzep - Mustafa Kurtulan
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