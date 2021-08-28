Sivasspor Göztepe maçına hazır

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Pedro Henrique ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Antrenmanın bir bölümünü Başkan Mecnun Otyakmaz, As Başkanlar Faruk Taşseten ve Uğur Akkuş da takip etti.

Sivasspor ile Göztepe yarın saat 19.15'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Burak Şeker görev yapacak.



Oğuzhan Sarzep

