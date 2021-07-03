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Sivasspor günü çift idmanla tamamladı

Sivasspor günü çift idmanla tamamladı
Sivasspor günü çift idmanla tamamladı

DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor günü çift idmanla tamamladı - Tıkla İzle

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına kampın ikinci gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise dar alan pas çalışması ile çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit
 

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