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Sivasspor iki eksikle İstanbul'a gidiyor

Sivasspor iki eksikle İstanbul'a gidiyor
Sivasspor iki eksikle İstanbul'a gidiyor

Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş ile mücadele olacak lider Sivasspor’da maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sarı cezalısı olan Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı devam eden Fernando yer almadı.

Lider Sivasspor'un Beşiktaş ile oynayacağı maç kadrosu belli oldu. Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:
"Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, İsaac Cofie, Volkan Eğri, Yasin Öztekin, Arouna Kone, Mustapha Yatabare.”

Vodafone Park'ta pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Sivasspor mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.

Oğuzhan Sarzep

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