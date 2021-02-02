Sivasspor ile Erzurumspor 4. randevuda

Sivasspor ile Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 13 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü. Sivasspor ve Erzurum, son olarak ligin ilk yarısında karşılaşmış, maç 2-1 Sivasspor'un galibiyeti ile sona ermişti.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın oynanacak olan müsabakada Fırat Aydınus düdük çalacak.

SİVASSPOR'DA 6 EKSİK

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 6 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka, Marcelo Goiano, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ile sarı kart cezalısı olan Robin Yalçın, Erzurumspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

YİĞİDOLAR'DA 2 İSİM KART SINIRDA

Sivasspor'un Erzurumspor ile oynayacağı maçta 2 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan Mustapha Yatabare ve Uğur Çiftçi Erzurumspor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

Oğuzhan Sarzep