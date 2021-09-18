İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor ile Gaziantep FK puanları paylaştı

Sivasspor ile Gaziantep FK puanları paylaştı
Sivasspor ile Gaziantep FK puanları paylaştı

Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivasspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Pedro'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Henrique'nin ortasında ceza sahası içinde Yatabare kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada Ahmet'in pasında ceza sahası içinde topla bulaşan Henrique'nin şutunu kaleci Günay kornere çeldi.

33. dakikada Gradel'in ortasında ceza sahası içinde Yatabare'nin kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

50. dakikada Gradel'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan'ın sert şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

58. dakikada Sagal'ın ortasında defanstan dönen topa Recep'in vuruşunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı kontrol etti.

77. dakikada sağ kanattan Sagal'ın ortasında ceza sahası içinde Figueiredo'nun kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.

90+3. dakikada Halil İbrahim'in ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Vitor kafayla topu ağlara yoladı. 1-1

Stat: Yeri 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erdinç Sezertam, Mehmet Kısal

DG Sivasspor: Muammer, Uğur, Caner, Goutas, Ahmet, Cofie, Fajr, Hakan (Azubuike dk.

80 ?), Gradel (Erdoğan dk. 69), Yatabare (Ziya dk. 86 ?), Henrique (Sefa dk. 80 ?)
Yedekler: Ali, Garcia, Camara, Kerem, Koray, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gaziantep FK: Günay, Caulker, Djilobodji, Kitsiou, Mendyl (Halil dk. 67), Merkel (Doğan dk.75), Jefferson (Tapia dk. 35), El Messaoudi (Vitor dk. 66), Recep, Dicko, Muhammet

Yedekler: Mustafa, Toşca, Kenan, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Borven

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Yatabare (dk. 21) (DG Sivasspor), Vitor (dk. 90+3) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Ahmet, Muammer (D.G Sivasspor)

Oğuzhan Sarzep - Mert Taha Varol - Mustafa Koçyiğit

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.