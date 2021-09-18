Sivasspor ile Gaziantep FK puanları paylaştı

Maçtan dakikalar
20. dakikada Pedro'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Henrique'nin ortasında ceza sahası içinde Yatabare kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada Ahmet'in pasında ceza sahası içinde topla bulaşan Henrique'nin şutunu kaleci Günay kornere çeldi.
33. dakikada Gradel'in ortasında ceza sahası içinde Yatabare'nin kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.
50. dakikada Gradel'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan'ın sert şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
58. dakikada Sagal'ın ortasında defanstan dönen topa Recep'in vuruşunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı kontrol etti.
77. dakikada sağ kanattan Sagal'ın ortasında ceza sahası içinde Figueiredo'nun kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.
90+3. dakikada Halil İbrahim'in ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Vitor kafayla topu ağlara yoladı. 1-1
Stat: Yeri 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erdinç Sezertam, Mehmet Kısal
DG Sivasspor: Muammer, Uğur, Caner, Goutas, Ahmet, Cofie, Fajr, Hakan (Azubuike dk.
80 ?), Gradel (Erdoğan dk. 69), Yatabare (Ziya dk. 86 ?), Henrique (Sefa dk. 80 ?)
Yedekler: Ali, Garcia, Camara, Kerem, Koray, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gaziantep FK: Günay, Caulker, Djilobodji, Kitsiou, Mendyl (Halil dk. 67), Merkel (Doğan dk.75), Jefferson (Tapia dk. 35), El Messaoudi (Vitor dk. 66), Recep, Dicko, Muhammet
Yedekler: Mustafa, Toşca, Kenan, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Borven
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Yatabare (dk. 21) (DG Sivasspor), Vitor (dk. 90+3) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Ahmet, Muammer (D.G Sivasspor)
Oğuzhan Sarzep - Mert Taha Varol - Mustafa Koçyiğit