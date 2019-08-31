İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak

Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak
Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak

Süper Lig’in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor yarın evinde Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak. İki ekip Süper Lig arenasında ise ilk kez birbirlerine rakip olacaklar.

Süper Lig'in 3.haftasında D.G. Sivasspor, evinde Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek. İki takım yarın Süper Lig arenasında ise ilk kez birbirlerine rakip olacak. İki takım daha önce ikisi Türkiye Kupası, ikisi de 1. Lig'de olmak üzere toplamda dört resmi maç yaptı, Sivasspor bu maçların üçünü kazandı.

Demir Grup Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep arasında yarın saat 19.15'te başlayacak olan karşılaşma Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Hüseyin Göçek yönetecek.
Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep arasında tarihinde oynanan 4 maçta alınan skorlar şöyle:

2014-2015 Sezonu
Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: 4-0 (Türkiye kupası)
Gazişehir Gaziantep - Sivasspor: 1-2 (Türkiye kupası)
 

2016-2017 Sezonu
Gazişehir Gaziantep - Sivasspor: 2-1 (TFF 1. Lig)
Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: 1-0 (TFF 1. Lig)  

Oğuzhan Sarzep 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.