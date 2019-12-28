Sivasspor ile Göztepe 13. randevuda

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan lider Sivasspor, maçtan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

İki ekip daha önce Sivas'ta 6 kez karşılaştı. Sivasspor 2 kez galip ayılırken, İzmir temsilcisi de 2 kez kendi deplasmandan galip ayrıldı. 2 karşılaşmada beraberlikle tamamlandı.

Sivasspor ile Göztepe arasında en ilginç skorlu maç ise 1977-1978 sezonunda oynanan Göztepe´nin Sivasspor´u 7-0 yendiği maç oldu.

İki ekibin son mücadelesi 2018-2019 sezonunun ikinci devresinde oynanırken, Sivasspor, Göztepe ile deplasmanda 3-3 berabere kalmıştı.

Golcü isimler

Karşılaşma öncesi Sivasspor´da Emre Kılınç, Mustapha Yatabare ve Fernando attığı 6'şar gol ile Yiğidolar´ın en golcü isimleri durumunda. Göztepe de ise 3'er golle Serdar Gürler, Alpaslan Öztürk ve Eren Derdiyok takımın en golcü ismi oldu.

Sivasspor 459. maçına çıkıyor

Sivasspor Süper Lig´de 459. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Spor Toto Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubunda bugüne kadar 458 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Toto Süper Lig´de 173 galibiyet, 119 beraberlik ve 165 mağlubiyet aldı. 639 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 609 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 638 puan topladı.

Oğuzhan Sarzep

