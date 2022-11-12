Sivasspor ile Ümraniyespor puanları paylaştı

Maçtan dakikalar
6. dakikada Yatabare kale çizgisinin sağından sert bir şutla kaleyi hedef aldı. Defans topu çıkartmayı başardı.
16. dakikada Geraldo'nun ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut kaleyi hedef aldı, şutunda top az farkla dışarı çıktı.
27. dakikada Avounou, Allyson'dan kazandığı topla sağ kanattan ceza sahasına girdi. Şutunda Caner'e çarpan top ağlarla buluştu. 0-1
31. dakikada Gradel'in ortasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Yatabare, topu ağlarla buluşturmayı başardı. 1-1
47. dakikada N'jie'nin pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Gradel kaleyi hedef aldı. Kaleci Orkun topu çıkartmayı başardı.
52. dakikada Sabia'nın pasında N'jie kaleye yakın bir noktadan şutunu çekti. Kaleci Orkun ayağıyla topu çıkarttı.
59. dakikada Sabia'nın pasında penaltı noktasında topla buluşan N'jie uzun ve sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 2-1
63. dakikada Gradel'in pasında kale önündeki Sabia topla buluştu. Topu kaleye göndermek istese de defans tehlikeli önledi.
79. dakikada Gradel'in ceza sahası yayının gerisinden kullandığı uzun şutta defansı geçen top kaleci Orkun'un kucağında kaldı.
83. dakikada Ziya'nın elle oynadığı gerekçesiyle VAR'a gidildi. Çıkan sonuca göre Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Mrsic'in kullandığı penaltı atışında kaleci Ali Şaşal yetersiz kaldı. 2-2
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Tuna, İbrahim Bozbey
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Erdoğan, Ziya, Robin (Keita dk. 46), Ulvestad (Hakan dk. 46), N'jie, Sabia, Gradel (Musa dk. 90 ?), Yatabare
Yedekler: Muammer, Uğur, Camara, Charisis, Angielski, Özkan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar (Onur Ayık dk. 70), Serkan (Kartal dk. 70), Sackey, Avounou (Metehan dk. 76), Geraldo (Mrsic dk. 76), Umut, Valle (Bettaieb dk. 60)
Yedekler: Anıl, Lenjani, Mustafa, Gheorghe, Oğuz,
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Yatabare (dk. 31) N'jie (dk. 59)(Sivasspor), Avounou (dk. 27), Mrsic (dk. 83 pen.)(Ümraniyespor)
Sarı kart: Sabia (Sivasspor)
Oğuzhan Sarzep - Muhammed Caner Atalay
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