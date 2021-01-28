Sivasspor, Juan Iturbe ile ilgileniyor

Ara transfer döneminde çalışmalarına devam eden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, 27 yaşındaki Paraguaylı milli sol kanat oyuncusu Juan Iturbe ile temas kurdu. İlk olarak menajer aracılığıyla Iturbe ile görüşme yapan kırmızı-beyazlılar, takıma deneyimli oyuncu Juan'ı katmak istiyor. Kulüpten transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin devam ettiği alınan bilgiler arasında.

Son olarak Meksika'da Unam Pumas forması giyen Iturbe, bu sezon 25 maçta 2 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Oğuzhan Sarzep