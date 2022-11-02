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Sivasspor kafilesi Prag'a ulaştı

Sivasspor kafilesi Prag'a ulaştı
Sivasspor kafilesi Prag'a ulaştı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak DG Sivasspor, Çekya'ya ulaştı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. hafta maçında Slavia Prag ile oynayacağı maç için 21 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla Çekya'nın başkenti Prag'a geldi. 3 saat süren yolculuğun ardından Prag'a varan kırmızı-beyazlı kafile kamp yapacağı otele yerleşti. Yiğidolar yerel saat ile 17.00'de Eden Arena'da yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenman öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay ile futbolcu Robin Yalçın, saat 16.00'da basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

Oğuzhan Sarzep - Onur Erden

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