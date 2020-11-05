Sivasspor Karabağ Canlı Anlatım

SİVASSPOR 1-0 KARABAĞ

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65' Karabağ etkili geldi. Mahir Emreli'nin kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta kaleci Samassa topu kornere çeldi.

63' Sivasspor'da Fajr, hakeme yaptığı itirazın ardından sarı kart gördüSarı Kart - Fayçal Fajr

61' Qarabağ'da Filip Ozobic yerini Jaime Romero'ya bıraktı

53' Karabağ'da Ozobic, Claudemir'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

51'Karabağ, Gara Garayev ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

51'Hakan Arslan – Gara Garayev mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Karabağ lehine faul kararı veriyor.

50'Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Mamadou Samassa kullanacak.

İlk yarı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

42' Sivasspor'da Faycal Fajr, kalecinin önde olduğunu görünce orta sahadan kaleyi denedi ancak top yerden gidince kaleci Magomedaliyev zorlanmadan kontrol etti.

37' Sivasspor gole çok yaklaştı! Yatabare'nin pasıyla rakibinden sıyrılan Ninga, kaleciyle karşı karşı yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

30' Karabağ gole yaklaştı! Ozobic'ten pası alan Owusu ceza yayının gerisine doğru pasını çıkardı, Guerrier'nin gelişine sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

24' Sivasspor yeniden önde baskı kurmaya başladı. Ancak kapılan toplar sonrası ilerideki oyuncuları topla buluşturmada sorun yaşıyoruz.

22' Sivasspor savunmada kaptığı topla hızlı atağa çıktı. Sol kanattan topu iyi taşıyan Ninga etkili bir orta yapamayınca top doğrudan taca gitti.

21' Karabağ takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Maksim Medvedev.

11' Sağ kanattan Fajr'in kullanndığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Caner Osmanpaşa, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

5'Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

4'Demir Grup Sivasspor takımı Erdoğan Yeşilyurt ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Erdoğan Yeşilyurt tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

2'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Fayçal Fajr kullanacak.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

Sivasspor- Karabağ ilk 11'ler!

Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Uğur, Fajr, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan, Ninga, Yatabare

Karabağ: Magomedaliyev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Guerrier, Matic, Garayev, Andrade, Ozobic, Zoubir, Owusu