Sivasspor, Kayserispor maçına hazır

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar öğlen sonra Kayseri'ye giderek kampa girecek. Kayserispor ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Oğuzhan Sarzep

