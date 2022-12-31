Sivasspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 17. hafta maçında Konyaspor'a konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlıklarını bulunan Max Gradel ve Samba Camara ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Oğuzhan Sarzep



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