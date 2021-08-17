Sivasspor-Kopenhag maç programı belli oldu

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Leke James, yarın saat 16.30'da maçın oynanacağı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sivasspor basın toplantısının ardından saat 17.00'de kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

Danimarka ekibi Kopenhag ise yarın öğleden sonra Sivas'a gelecek ve saat 20.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor ile Kopenhag 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mykola Balakin görev yapacak.



Oğuzhan Sarzep

