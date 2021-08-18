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Sivasspor, Kopenhag'ı ağırlayacak

Sivasspor, Kopenhag'ı ağırlayacak
Sivasspor, Kopenhag'ı ağırlayacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile sahasında karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 19. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, yarın Kopenhag'ı ağırlayacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı Ukraynalı hakem Mykola Balakin yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip rövanş maçı öncesi avantajlı duruma geçmek istiyor.

2 eksik var

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye ve Pedro Henrique Kopenhag karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Avrupa'daki 19. randevu

Sivasspor, sahasında oynayacağı Kopenhag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 18 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 20 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 31 gole engel olamadı.

Oğuzhan Sarzep

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