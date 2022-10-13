Sivasspor Kosova'da geri döndü!

10. dakika sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında ceza sahası içinde Sabia'nın sol çaprazdan şutunda savunma topu kornere gönderdi.
17. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda kaleci Frasheri gole izin vermedi.
30. dakikada Ballkani'de Rrahmani, seken topu penaltı noktası üzerinde kontrol etti ve şutunu çekti, top üstten auta gitti.
33. dakikada ev sahibi ekip Ballkani'de Delleva, sağ çaprazda ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal, sağına doğru yatarak topu kornere çeldi.
36. dakikada Thaçi, ceza sahası yay çizgisi içinden sol ayağıyla kaleye vurdu, Ali Şaşal'ın müdahalesi sonrasında top kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0
43. dakikada Krasniqi, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci Ali Şaşal uzanarak gole izin vermedi.
51. dakikada Krasniqi, sol çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti. Kaleci Ali gole izin vermedi.
60. dakikada ev sahibi ekipte Korenica, hafif sağ çaprazda ceza sahasının uzağından kaleye vurdu, kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
69. dakikada Sivasspor'da Gradel sol kanattan korneri kullandı, kaleci topu yumrukladı. Kısa düşen topa N'Jie sağ çaprazdan vurdu, savunmaya çarptı. Caner dönen topu tamamlamaya çalıştı ancak isabet etmedi.
72. dakikada Gradel sol çaprazda rakibinden sıyrıldı ve topu ortaladı. Hakan penaltı noktasının gerisinden kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1
81. dakikada Gradel ceza sahası sol çaprazdan topu dışarı doğru çıkardı ve Uğur topa sert vurdu. Angielski, altı pas önünde ayağının içiyle dokunarak topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Fadil Vokrri
Hakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher
Ballkani: Frasheri, Thaci, Potoku (Kapra dk. 88 ?), Thaqi, Dellova, Korenica (Zarubica dk. 87 ?), Emerllahu, Rrahmani (Berisha dk. 88 ?), Zyba (Kuc dk. 76), Krasniqi (Lucas dk. 88 ?), Jashanica
Yedekler: Balaj, Ljuljanovic, Sinani, Shala, Maksutaj, Bekteshi
Teknik Direktör: Ilir Daja
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat (N'Jie dk. 55), Uğur, Goutas (Appindangoye dk. 55), Caner, Charisis (Hakan dk. 55), Robin, Sabia, Gradel, Erdoğan, Yatabare (Angielski dk. 67)
Yedekler: Baver, Muammer, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Armend Thaçi (dk. 36) (Ballkani), Hakan Arslan (dk. 72), Karol Angielski (dk. 81) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Erdoğan, Charisis, Murat (Sivasspor)
Oğuzhan Sarzep
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