Sivasspor kupa maçı için Ankara'ya gitti

Ziraat Türkiye Kupası 2019-2020 sezonuna 4. turdan başlayacak Sivasspor, ilk maçı için yarın Ankara'da sahaya çıkacak. Sivasspor, bugün öğleden sonra Sivas'tan ayrılarak kara yolu ile Ankara'ya hareket etti. Kırmızı-beyazlı ekip akşam saatlerinde kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.

Başkent Akademi FK ile D.G. Sivasspor, yarın saat 13.45'te Ostim Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Murat Erdoğan düdük çalacak.

Sivasspor'un kupa maçı kafilesinde şu sporcular yer alıyor: “Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Fatih Aksoy, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Furkan Sağman, Paul Papp, Marcelo Goiano, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Armin Djerlek, Isaac Cofie, Emre Kılınç, Volkan Eğri, Abdou Razack Traore, Fernando Andrade, Erdoğan Yeşilyurt, Mustapha Yatabare, Arouna Kone, Hugo Vieira.”

Oğuzhan Sarzep