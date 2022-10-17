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Sivasspor ligde 2. kez kazandı

Sivasspor ligde 2. kez kazandı
Sivasspor ligde 2. kez kazandı

Giresun müsabakasını 3-0 kazanan Sivasspor, bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Giresunspor'u konuk etti. Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde ikinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Sivasspor, ligin 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yenmişti. Kırmızı-beyazlı takım, gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Oğuzhan Sarzep
 

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