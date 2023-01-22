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Sivasspor ligde 4. galibiyetini aldı

Sivasspor ligde 4. galibiyetini aldı
Sivasspor ligde 4. galibiyetini aldı

Gaziantep FK müsabakasını 2-1 kazanan Sivasspor, bu sezon Süper Lig'deki dördüncü galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde dördüncü kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Sivasspor, ligin 9. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 2-0 yenerken, 10. haftada da evinde Giresunspor'u 3-0 mağlup etmişti. Yiğidolar, 15. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenmişti. Kırmızı-beyazlı takım, gelecek hafta sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Oğuzhan Sarzep

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