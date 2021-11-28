Sivasspor ligdeki 3. galibiyetini aldı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Ribeiro'nun hatalı pasında topu kontrol eden Yatabare'nin şutu savunmadan sekti. Dönen topu önünde bulan Kerem'in vuruşu kaleci Munir'de kaldı.

5. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caner'in kafa vuruşu az farkla üstten dışarıya gitti.

11. dakikada Ribeiro'nun ceza sahasında gönderdiği ve savunmanın uzaklaştıramadığı topa gelişine vuran Boudjemaa topu dışarıya gönderdi.

15. dakikada Burak'ın hatasında topla buluşan Pedro Henrigue ceza alanına girdi. Sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Henrigue'nin yakın mesafeden vuruşu kaleci Munir kurtardı.

22. dakikada Gradel'in ceza sahasında düşürülmesiyle Sivasspor penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Henrigue meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

31. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem'in şutunu kaleci Munir ayaklarıyla kurtardı.

43. dakikada sol kanattan hareketlenen Gradel pasını Yatabare'ye aktardı, ceza sahasında topla buluşan Yatabare plase vuruşla direğin yanından topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sol kanattan Gradel'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Yatabare yakın mesafeden sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 3-0

54. dakikada rakibine sert müdahalede bulanan Riberio sarı kart gördü. Yoğun itirazlarına devam eden Riberio ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

63. dakikada topu sol kanattan getiren Uğur Çiftçi'nin ortası kale direğinden döndü. Daha sonra topu alan Gradel'in şutu da direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

86. dakikada Gradel'in sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasına kale önünde Yatabare dokunarak topu ağlarla buluşturdu. 4-0

Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Gökhan Barcın

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad (Hakan Arslan dk. 72), Fayçal Fajr (Özkan Yiğiter dk. 90 ?), Kerem (Azubuike dk. 82 ?), Pedro Henrique (Kayode dk. 72), Gradel, Yatabare (Muhammed Ergin dk. 90 ?)

Yedekler: Muammer, Cofie, Felix, Ziya, Ahmet Oğuz

Teknik Direktör: Bülent Albayrak

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak Öksüz (Falette dk. 46), Adekugbe, Boudjemaa (Muhammed Mert dk. 46), Riberio, Lobzhanidze (Saint Louis dk. 66), Traore (Kamara dk. 87 ?), El Kaabi (Sackey dk. 66), Diouf

Yedekler: Abdullah, Burak Can, Bülent, Sadık, Eren

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Pedro Henrigue (dk. 22 pen.), Yatabare (dk. 43, 48 ve 86) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Riberio (dk. 54) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Boudjemaa (Hatayspor), Pedro Henrique (Sivasspor)

Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit - Mert Taha Varol

