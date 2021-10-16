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Sivasspor ligdeki dördüncü beraberliğini aldı

Sivasspor ligdeki dördüncü beraberliğini aldı
Sivasspor ligdeki dördüncü beraberliğini aldı

Antalyaspor ile Süper Lig’de 9. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki dördüncü beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 9. maçına çıktı. Sahadan 2-2 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon dördüncü beraberliğini elde etti.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar 3. haftada sahasında Göztepe ile 2-2 berabere, 4. haftada da deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı.

5. haftada Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 6. haftada ise Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmişti. Sivas temsilcisi 7. haftada Karagümrük'ü 4-0 yenerken, 8. haftada da Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu. Sivasspor, ligin 9. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Oğuzhan Sarzep
 

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