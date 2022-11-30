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Sivasspor maçlarına taraftar gelmiyor!

Sivasspor maçlarına taraftar gelmiyor!
Sivasspor maçlarına taraftar gelmiyor!

DG Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 8 maçta toplam 27 bin 99 futbolseveri tribüne çekti.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 14 haftalık dilimde sahasında 8 müsabakaya çıktı. Gaziantep Futbol Kulübü, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Hatayspor, Giresunspor, Antalyaspor ve Ümraniyespor ile evinde 3 puan mücadelesi veren Sivasspor, bu maçlarda tribüne toplam 27 bin 99 futbolseveri çekti. Kırmızı-beyazlı takım, en çok taraftarı ligin 1. haftasında Gaziantep FK karşılaşmasında topladı. Yiğidolar'ın bu maçına 3 bin 984 taraftar geldi.

En az Ümraniyespor maçında

Sivasspor'a en az taraftar ise ligin 14. haftasındaki Ümraniyespor mücadelesinde geldi. Kırmızı-beyazlıların bu maçını toplamda 2 bin 643 taraftar takip etti.

Sivasspor'un iç sahada oynadığı müsabakalarda tribüne gelen taraftar sayıları şu şekilde:

  • 1. hafta - Gaziantep FK: 3 bin 984
  • 3. hafta - Alanyaspor: 3 bin 716
  • 5. hafta - Karagümrük: 3 bin 089
  • 6. hafta - İstanbulspor: 3 bin 099
  • 8. hafta - Hatayspor: 3 bin 384
  • 10. hafta - Giresunspor: 3 bin 572
  • 12. hafta - Antalyaspor: 3 bin 612
  • 14. hafta - Ümraniyespor: 2 bin 643

Oğuzhan Sarzep
 

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