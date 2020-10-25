Sivasspor, Rizespor maçına hazır

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı. Ardından top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Rizespor yarın saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Oğuzhan Sarzep

