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Sivasspor, sahasında 158 gün sonra kazandı

Sivasspor, sahasında 158 gün sonra kazandı
Sivasspor, sahasında 158 gün sonra kazandı

Süper Lig’de son iç saha galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup ederek alan DG Sivasspor, 158 günlük galibiyet özlemini yine bir Gençlerbirliği müsabakasıyla sonlandırdı.

Bu sezon lige kötü başlangıç yapan Sivasspor, iç sahadaki 158 günlük galibiyet özlemini, Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçta sonlandırmayı başardı.

Kırmızı-beyazlılar, Sivas'ta en son geçen sezon Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz 2020 tarihinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenmişti. Yiğidolar, bu maçtan sonra ligde sahasındaki 6 maçta 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak kötü bir grafik çizdi.

Evinde 6 maçtır galip gelemeyen kırmızı-beyazlılar, dün oynanan karşılaşmada Max Gradel, Hakan Arslan ve Mustapha Yatabare'nin golüyle Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek 158 gün sonra evinde kazandı.

Yiğidolar'ın bu sezon sahasında oynadığı maçlar şöyle:

Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 2
Sivasspor: 0 - Ankaragücü: 0
Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2
Sivasspor: 1 - Galatasaray: 2
Sivasspor: 0 - Göztepe: 1
Sivasspor: 0 - Alanyaspor:0
Sivasspor: 3 - Gençlerbirliği:1

Oğuzhan Sarzep
 

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