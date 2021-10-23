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Sivasspor sahasındaki yenilmezlik serisini 5'e çıkartmak istiyor

Sivasspor sahasındaki yenilmezlik serisini 5'e çıkartmak istiyor
Sivasspor sahasındaki yenilmezlik serisini 5'e çıkartmak istiyor

Süper Lig’in 10. haftasında Adana Demirspor’u konuk edecek DG Sivasspor, iç sahadaki 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de iç sahada 4 maçtır kaybetmiyor. Kırmızı-beyazlılar söz konusu süreçte 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Yiğidolar evindeki en son yenilgisini ise bu sezon Konyaspor'a karşı 1-0'lık skor ile almıştı.

Süper Lig'de evinde son 4 maçta 6 puan elde eden Sivasspor, Adana Demirspor karşısında da yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, Adana Demirspor karşılaşmasından puan yada puanlar alması halinde evindeki yenilmezlik serisini de 5'e çıkartacak.

DG Sivasspor - Adana Demirspor mücadelesi yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Oğuzhan Sarzep
 

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