İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor, Samuel Saiz'e kancayı taktı

Sivasspor, Samuel Saiz'e kancayı taktı
Sivasspor, Samuel Saiz'e kancayı taktı

DG Sivasspor, İspanyol orta saha oyuncusu Samuel Saiz ile temasa geçti. Tecrübeli futbolcunun da kırmızı-beyazlıların teklifini olumlu karşıladığı öğrenildi.

Sivasspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Kırmızı-beyazlılar, İspanyol oyuncu Samuel Saiz'i renklerine bağlamak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da istediği 32 yaşındaki futbolcunun kırmızı-beyazlı kulüpten gelen teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Saiz; Real Madrid Castilla, Atletico Madrid B, Huesca, Leeds United, Getafe ve Girona gibi takımlarda oynadı. Kariyerinde 277 maça çıkan Saiz, 43 defa da fileleri havalandırdı.

Oğuzhan Sarzep

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.