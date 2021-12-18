Sivasspor seriye bağladı!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Doğucan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jörgensen'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan oyun alanına döndü.

17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Travnik'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

42. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Eysseric'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine girip son çizgiye inen Travnik'in içeri çevirdiği topa ön direkte Camara'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Fajr'ın ceza yayı önünden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

75. dakikada sol taraftan Eysseric'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Donk'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.

76. dakikada sağ taraftan Gradel'in içeri çevirdiği topa arka direkte Yatabare'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

81. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kayode'nin kale önündeki Yatabare'ye pasını aktardı. Yatabare'nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Cemil Tunç

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Elmalı (Sakıb Aytaç dk. 85 ?), Doğucan Haspolatlı, Travnik, Ahmet Engin (Ahmet Engin dk. 65), Yusuf Erdoğan (Ben Ouannes dk. 85), Eysseric, Jörgensen (Umut Bozok dk. 69)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Erdem Canpolat, Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt (Muhammed Emin Ergin dk. 90+ 3 ?), Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Kerem Atakan Kesgin (Hakan Arslan dk. 75), Cofie (Özkan Yiğiter dk. 90+3 ?), Fajr, Henrique (Kayode dk. 75), Gradel, Yatabare (James dk. 89 ?)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Koray Altınay, Ziya Erdal, Azubuike

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Camara (dk. 43 k.k.) (Kasımpaşa), Fajr (dk. 50), Yatabare (dk. 76 ve 81) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Kerem Atakan Kesgin, Henrique (Sivasspor) Eysseric, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest (Kasımpaşa)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu