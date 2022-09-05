Sivasspor-Slavia Prag maç programı belli oldu

Sivasspor ile Slavia Prag, 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu ilk hafta maçında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da programı belli oldu.

Çekya ekibi Slavia Prag'ı taşıyan uçak yarın saat 21.35'te Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na iniş yapacak.

7 Eylül Çarşamba günü saat 12.00'de ise Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Yunan futbolcu Charis Charisis maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlı ekip kulüp tesislerinde saat 17.00'de basına ilk 15 dakikası açık antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Slavia Prag ise 7 Eylül Çarşamba günü saat 17.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Slavia Prag saat 18.00'de ise stadyumda son antrenmanı yapacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

Oğuzhan Sarzep



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