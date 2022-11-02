Sivasspor, Slavia Prag maçı için Prag'a gitti

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı haftasında yarın Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Sivasspor, sabah saatlerinde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde toplandı. Kırmızı-beyazlı kafile daha sonra, takım otobüsüyle Nuri Demirağ Havalimanı'na geçti.

Kırmızı-beyazlı takım, daha sonra özel uçakla Prag'a hareket etti. Yaklaşık 3 buçuk saat sürecek yolculuğun ardından Vaclav Havel Havalimanı'na iniş yapacak olan Sivasspor, kamp yapacağı otele yerleşecek. Sivas temsilcisi, yerel saat ile 17.00'de Eden Arena'da yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

3 eksikle gittiler

Kafilede sakatlığı bulunan Leke James, Clinton N'Jie ve Uğur Çiftçi yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekibin 21 kişilik Prag kafilesinde şu isimler yer aldı:

“Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Mehmet Albayrak, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Kader Keita, Charis Charisis, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Dia Saba, Emre Gökay, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Ahmed Musa, Mustapha Yatabare, Karol Angielski.”

Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.