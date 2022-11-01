Sivasspor- Slavia Prag maçının medya programı belli oldu

Sivasspor ile Slavia Prag, 3 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 6'ncı ve son hafta maçında Eden Arena'da karşılaşacak. Mücadele öncesi kırmızı-beyazlı takımın basın toplantısı ve antrenman programı belli oldu.

Yiğidolar 2 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'da özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'ndan Çekyaa'nın başkenti Prag'a gidecek. Aynı gün yerel saat ile 16.00'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile futbolcu Robin Yalçın, maçın oynanacağı Eden Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlı takım saat 17.00'de Eden Arena'da ise basına ilk 15 dakikası açık antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Oğuzhan Sarzep



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