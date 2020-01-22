Sivasspor, soğuğu fırsata çeviriyor

Süper Lig'de oynadığı 18 maçın 12'sinden galip ayrılan DG Sivasspor, topladığı 40 puanla ligin zirvesine ambargo koydu. Sahasında oynadığı 9 maçtan 8 galibiyet, 1 beraberlik ile ayrılan kırmızı-beyazlılar, evinde oynadığı maçlarda rakiplerine resmen korku salıyor.

Ligde mücadele eden birçok takımın Sivasspor deplasmanında aklına ilk gelen soru ise soğuk hava ile mücadele. Hava sıcaklıklarının eksi 15 dereceye kadar düştüğü kış döneminde açık havada antrenmanlarına devam eden futbolcular, soğuk havaya alışmış durumda.

Soğuk havayı lehine çeviren kırmızı-beyazlılar'da futbolcular Arouna Kone, Mamadou Samassa ve Yasin Öztekin bu konu hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kone: "Soğuklar bizim için avantaj"

Sivasspor'un deneyimli golcüsü Arouna Kone, Sivas'ın çok soğuk olduğunu ancak havaya alıştığını belirtti. Soğuk havanın kendileri açısından avantaj olduğunu söyleyen Kone, "Sivas'ta hava çok soğuk gerçekten ama biz alıştık bu havaya. Bu havalara da alıştık kış mevsimine de alıştık. Bizim için soğuk hava bir avantaj olabilir ama parametrelere göre değişebilir. Göreceğiz ama bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Antrenmanlarda içerik olarak baktığınızda bir değişiklik yok. Aynı şekilde, aynı antrenmanlara devam ediyoruz. Biz zaten alıştık bu soğuklara dediğim gibi bunu avantaja çevirebiliriz. İçerideki maçlarda buraya gelen takımlar baya soğuk havada oynayacaklar ve içerideki maçların hepsini kazanmayı düşünüyoruz" dedi.

Samassa: "Soğuğa adapte olduk"

Malili kaleci Mamadou Samassa ise, soğuğa alışmaya çalıştığını ifade ederek, "Gerçekten Sivas'ta hava çok soğuk. Bu havaya adapte olmaya çalışıyoruz. İdmanlarda biraz zorluk çekiyoruz ama yine de adapte olduk artık. Zamanla da göreceğiz zaten, daha iyi gidiyor şu an. Direnç göstermeye başladım soğuğa karşı" diye konuştu.

Yasin Öztekin: "Burası Sivas, buradan çıkış yok"

Sivasspor'un yeni transferi Yasin Öztekin de, eksi 10 derecede 90 dakika idman yapılması ile ilgili yöneltilen soruya, "Şu an çok soğuk değil ama çünkü ısındım. Bayağı koşuda yaptım. Ama ilk başta çıktığımızda baya soğuktu. Yapacak bir şey yok burası Sivas, buradan çıkış yok. Soğuğa alışık değiliz ama alışmamız lazım. Sonuçta maçlarımız burada da var. Bin 300 metre yükseklikteyiz galiba. Biraz zorlanıyoruz ama sonuçta bize yarıyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Nereye gidersen git ayak uydurman lazım. Bazen çok soğuk oluyor ama ona da alışacağız. İdmanlarda çok yoruluyoruz ama faydası var. İdmanlarda gün geçtikçe iyi oluyorum, çok koşuyorum o yüzden faydası var" cevabını verdi.

Oğuzhan Sarzep - Veysel Korkmaz