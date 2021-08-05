Sivasspor son dakikada güldü!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Dinamo Batumi'nin sol kanattan kullandığı kornerin devamında Mamuchashvili, ceza sahası dışından meşin yuvarlağı auta gönderdi.

18. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Fayçal Fajr, ceza yayının gerisinden vurdu, top üstten auta gitti.

33. dakikada Dinamo Batumi ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Azaroc doğrudan kaleyi denedi. Kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

51. dakikada Sivasspor hızlı atağında Yatabare'nin derinlemesine pasına Kayode, ceza sahası içinde vurdu. Savunma son anda yatarak topun kaleye gitmesine engel oldu.

54. dakikada Dinamo Batumi'nin ceza yayı üzerinden kazandığı serbest vuruşta Vladimer Mamuchashvili yerden sert bir şutla topu ağlara yolladı. 1-0

75. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Uğur Çiftçi'nin nefis ortasına ön bölgede Leke James yükseldi ve direğin dibinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

90+5. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Fayçal Fajr'ın ortasına arkada direkte Kayode kafayı vurdu. Kaleciden dönen topu yine Kayode tamamladı. 1-2

Stat: Batumi

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo

Dinamo Batumi: Lazare Kupatadze, Oleksandr Azatsky, Irakli Azarovi, Mamuka Kobakhidze, Benjamin Teidi, Jambul Jighauri, Giuly Mandzhgaladze, Vladimer Mamuchashvili, Sandro Altunashvili, Flamarion, Grigol Chabradze

Yedekler: Mikheil Alavidze, Gagi Margvelashvili, Tornike Gaprindashvili, Valerian Tevdoradze, Giorgi Navalovski, Malkhaz Gagoshidze, Giorgi Nikabadze, Giorgi Pantsulaia, Lasha Shindagoridze

Teknik Direktör: George Geguchadze

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, Goutas, Caner, Koray Altınay, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Sefa Yılmaz, Kayode, Yatabare

Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Jorge Felix, Kubilay Eren Şahin, Kerem Atakan Kesgin, Leke James

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Sarı kart: Azubuike (Sivasspor)

Oğuzhan Sarzep

