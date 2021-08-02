Sivasspor taraftarı, Dinamo Batumi deplasmanına gidemeyecek!

UEFA tarafından alınan karar doğrultusunda Sivassporlu taraftarlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile deplasmanda oynanacak maça alınmayacak.

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Dinamo Batumi ile Demir Grup Sivasspor'umuz arasında 05 Ağustos Perşembe günü Gürcistan'da oynanacak mücadeleye çok sayıda taraftarımız gelmek için talepte bulunmaktadır.

UEFA İcra Komitesi, günümüzün pandemi şartları çerçevesinde konuk takım taraftarlarının UEFA kulüp maçlarına katılmasına izin vermemektedir. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı taraftarlarımızın bu maçta yer alamayacağını ve buna istinaden; taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon içerisine girmemesini önemle rica ederiz.

Gürcistan deplasmanına gelemeyecek tüm taraftarımızı 12 Ağustos'ta sahamızda oynayacağımız rövanş maçına bekler, coşkuyla takımımızı desteklemesini dileriz.”

Oğuzhan Sarzep



