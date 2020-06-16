Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: 'Kalan 7 maç bizim için final niteliğinde'

Çalımbay, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, takımların tam anlamıyla hazır olmadığını ifade etti.

Deneyimli teknik adam, “Hakikaten zor bir süreçten geçiyoruz ve bu ortamda futbolu başlattık. Bütün arkadaşlarımız psikolojik olarak, hem de fizik olarak kesinlikle hazır değil. Takımlar tam hazır değil, tam hazırlanamadık. O yüzden de istediğimiz futbol maalesef olmuyor. Bir tek bizde değil, bütün takımlarda da böyle istediğimiz şekilde olmuyor, buda gayet normal. Ama 2-3 hafta sonra çok daha güzel olacak futbol maçları. Çünkü daha final niteliğinde maçlar başlayacak” ifadesini kullandı.

“Buraya geçtiğimiz için mutluyuz”

Kalan 7 maçın final niteliğinde olduğunu söyleyen Çalımbay, “Onun için bugün bizim oynadığımız oyun beni tam yüzde 100 memnun etmedi ama bizim bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bizim için çok çok önemli bir maçtı. Arkadaşlarımız gerçekten çok iyi şeylerde yaptılar özellikle ikinci yarı. Tamamen oyunun hakimi olduk sadece girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik.

Ama iyi bir takıma ve iyi oyunculara sahip bir takıma karşı oynadık. Bizim için bugün tabi oyunda önemliydi ama galibiyet daha çok önemliydi. Buraya geçtiğimiz için mutluyuz. Bundan sonra performansımız mutlaka artarak devam edecek, devam etmesi gerekiyor ki iyi bir yerde ligi bitirelim. Onun için kalan 7 maç bizim için final niteliğinde maçlar. Hepsinin farkındayız ve oynayacağımız maçlar yukarıda ki maçlardan daha zor” dedi.

Çalımbay, kalan haftalarda çok mücadeleci ve zor maçlar oynayacaklarını, bu yüzden tempolarının üste çıkması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Oğuzhan Sarzep - Veysel Korkmaz