Sivasspor, Trabzon maçına hazırlanıyor

Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 17.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Trabzon'a gidecek.

Trabzonspor ile Sivasspor 23 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.



Oğuzhan Sarzep - Mert Taha Varol

