Sivasspor - Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!

SİVASSPOR 0 - 1 TRABZONSPOR
Maçtan Dakikalar
1' İlk düdük geldi ve Sivas'ta zorlu mücadele başladı.
8' Sol kanattan içeri sokulan Gradel içeri kesmek istedi. Doğucan'ın ayak koyduğu top kornere gitti.
11' GOL! Markovic, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.Gol - Lazar Markovic
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İLK 11'LER:
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare.
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Bardhi, Markovic, Yusuf Yazıcı, Gomez.
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