İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor - Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!

Sivasspor - Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!
Sivasspor - Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya geliyor.

SİVASSPOR 0 - 1 TRABZONSPOR

Maçtan Dakikalar

1' İlk düdük geldi ve Sivas'ta zorlu mücadele başladı.

8' Sol kanattan içeri sokulan Gradel içeri kesmek istedi. Doğucan'ın ayak koyduğu top kornere gitti.

11' GOL! Markovic, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.Gol - Lazar Markovic

 

-----------------------------------------

İLK 11'LER:

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare.

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Bardhi, Markovic, Yusuf Yazıcı, Gomez.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.