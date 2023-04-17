İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor - Trabzonspor maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak

Sivasspor - Trabzonspor maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak
Sivasspor - Trabzonspor maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak DG Sivasspor - Trabzonspor maçında hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Nisan Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak olan Sivasspor - Trabzonspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Oğuzhan Sarzep
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.