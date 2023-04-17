Sivasspor - Trabzonspor maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Nisan Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak olan Sivasspor - Trabzonspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Oğuzhan Sarzep



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