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Sivasspor tur şansını zora soktu

Sivasspor tur şansını zora soktu
Sivasspor tur şansını zora soktu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlıyor. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Hakan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gradel sert şutu farklı şekilde dışarı çıktı.

10. dakikada Kayode kazandığı topla ceza sahası içerisine kadar girdi, sert şutunda top direkten döndü.
36. dakikada Wind ceza sahası içerisinde karambolde önüne düşen topla kaleyi hedef aldı, kaleici Ali Şaşal gole izin vermedi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada köşe atışında ceza sahası içerisinde topu karşılayan Diks'in vuruşunda meşin yuvarlak Ali Şaşal'dan döndü. Dönen topla buluşan Disk meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
59. dakikada Uğur'un ceza sahası içerisine ortasında James'in topu göğsüyle indirip, filelere gönderdi. 1-1
60. dakikada Falk'ın ortasında ceza sahası içinde Stage kafayla topu ağlarla buluşturdu. 1-2
67. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sert şutunda top üstten az farkla dışarı çıktı.
73. dakikada Uğur'un ortasında ceza sahası içerisindeki Hakan topa kafası ile dokundu. Üstten az farkla dışarı çıktı.

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mykola Bakalin, Volodymyr Kutsev, Oleksandr Derdo
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Cofie (Felix dk. 70), Koray, Ahmet (Erdoğan dk. 74), Azubuike (Camara dk. 90 ?) Hakan, Gradel, Kayode, James (Yatabare dk. 70)
Yedekler: Muammer, Emre, Sefa, Ziya, Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kopenhag: Grabara, Diks, Khochovala, Boilesen, Kristiansen, Stage vxxx, Zeca, Falk, Pep Biel (Oikonomou dk. 79), Wind (Hojlung dk. 88 ?), Daramy (Lerager dk. 68)
Yedekler: Grytebust, Johnsson, Bengtsson, Singh, Ankersen, Boving, Jensen
Teknik Direktör: Jenss Thorup
Goller: James (dk. 59) (Sivasspor), Diks (dk. 55), Stage (dk. 60) (Kopenhag)
Sarı kartlar: Caner, Uğur, Hakan, Gradel (Sivasspor), Daramy, Khochovala, Stage, Oikonomou (Kopenhag)




Oğuzhan Sarzep - Mert Taha Varol
 

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