Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Ballkani'ye konuk olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü maçında Sivasspor, yarın Ballkani'ye konuk olacak. Fadil Vokrri Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayacak mücadeleyi Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip gruplarda puanını 7'ye çıkartmak istiyor.
Sivasspor'da 5 eksik var
Kırmızı-beyazlılarda Ballkani maçı öncesi 5 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları süren Leke James, Ziya Erdal, Ahmed Musa, Samba Camara ile Fredik Ulvestad bu müsabakada forma giyemeyecek.
Sivasspor'un Avrupa'daki 26. randevusu
Sivasspor, Ballkani mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 26. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 27 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 48 gole engel olamadı.
Oğuzhan Sarzep
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