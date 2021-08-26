Sivasspor UEFA Konferans Ligi'ne veda etti

Maçtan dakikalar
9. dakikada Max Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte seken top Hakan Arslan'ın önüne düştü. Hakan'ın vole vuruşun da top üstten auta gitti.
20. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Diks'in şutunda top yan direkten döndü.
24. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına doğru kullanılan serbest vuruşta Stage arka direkte kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0
39. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Daramy yakın köşeye sert bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu. 2-0
41. dakikada Sivasspor atağında Hakan Arslan'ın sağ çaprazdan şutunda kalecinden seken topla Leke James hamle yaptı, top yandan auta gitti.
48. dakikada sol kanattan Pep Biel'in kullandığı köşe vuruşunda Diks kafayı vurdu, top üstten auta gitti.
57. dakikada sağ kanattan gelişen Kopenhag atağında içeriye çevrilen topla buluşan Lukas Lerager, yerden uzak köşeye bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 3-0
62. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına sokulan Daramy, topu Stage'ye çıkarttı. Stage'de bekletmeden Pep Biel'i gördü. Pep Biel kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 4-0
72. dakikada Sivasspor atağında sol çaprazda topla buluşan Fayçal Fajr'ın yerden şutu yandan auta gitti.
76. dakikada Kopenhag atağında ceza sahasına sokulan Jojlund, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu kaleye gönderdi. 5-0
Stat: Parken
Hakemler: Lawrence Visser, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen
Kopenhag: Grabara, Khocholava, Boilesen, Diks, Kristansen, Zeca, Stage (Ankersen dk. 79), Pep Biel (Hojlund dk. 70), Falk (Lerager dk. 55), Daramy (Sing dk. 80 ?), Wind (Wilczek dk. 70)
Yedekler: Grytebust, Johnsson, Bengtsson, Vick, Jensen
Teknik Direktör: Jess Thorup
Sivasspor: Ali Şaşal, Koray Altınay (Özkan Yiğiter dk. 64), Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Ziya Erdal, Cofie (Azubuike dk. 64), Hakan Arslan, Fajr, Kayode (Jorge Felix dk. 70), Max Gradel (Mustapha Yatabare dk. 54), Leke James (Sefa Yılmaz dk. 55)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Samba Camara
Goller: Jens Stage (dk. 24), Mohammed Daramy (dk. 39), Lukas Lerager (dk. 57), Pep Biel (dk. 62), Rasmus Winther Hojlund (dk. 76) (Kopenhag)
Sarı kartlar: Koray Altınay, Ziya Erdal (Sivasspor), Lukas Lerager (Kopenhag)
Oğuzhan Sarzep