Sivasspor Villarreal Canlı İzle | Sivasspor Villarreal ilk 11'ler | Sivasspor Villarreal saat kaçta hangi kanalda

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Sivvasspor sahasında Villarreal'i ağırlıyor. Sivas'ta saat 20.55'te başlayacak olan karşılaşmayı Hırvat hakem Duje Strukan yönetecek.

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Mecnun Otyakmaz: "Villarreal maçından iyi sonuçla ayrılacağız"

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal ile oynayacakları maçla ilgili olarak, "Maçta elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Bu karşılaşmada takımımıza güveniyoruz ve iyi bir sonuç alacağına inanıyoruz" dedi.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Villarreal ile oynayacakları maç öncesi açıklamada bulundu. Otyakmaz, Villarreal maçının zor geçeceğini söyleyerek, takımda eksik futbolcuların bulunduğunu belirtti. Başkan Otyakmaz, "UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başladık. Her ne kadar ilk maçımızda 5-3 gibi bir mağlubiyet almış olsak da deplasmanda 3 gol atmamız bizim burada iyi işler yapabileceğimizin göstergesi. Fakat Covid pozitiflerin etkisiyle eksik çıktığımız ve öne geçtiğimiz karşılaşmada maalesef kırmızı kart bütün oyun düzenimizi bozarak en önemli rakibimize karşı geri düşmemize, onlara avantaj sağlamasına sebep oldu. İki Karabağ karşılaşması da bizi olayın içinde diri olarak tuttu. Şimdi son iki önemli karşılaşmaya geldik. Hem 5-3'ün rövanşında Villarreal ile karşılaşacağız ve diğer maçta deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e gideceğiz. Bu karşılaşma bizim için çok önemli ama çok fazla sayıda Covid pozitifimiz olduğu bir döneme denk geldi. Bakalım, elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Birkaç tane de geri dönen arkadaşımız var, tedavileri biten ama formsuzluk durumları da söz konusu. Zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Maça çok dar kapsamlı bir kadro ile çıkacağız"

Takımda çok sayıda korona vakası çıktığını söyleyen Otyakmaz, "Göztepe karşılaşmasında ilk 70 dakika gole kadar gayet iyi oynamıştık fakat yorgunluğu da gözlemlediğimi söylemek istiyorum. Zor bir maç olacak ve çünkü dar kadro ile fazla kovid pozitiflerle mücadele ediyoruz. İlk 11 oluşturmakta zorluk çekiyoruz. Maça çok dar kapsamlı bir kadro ile çıkacağız. Maçta elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Bu karşılaşmada takımımıza güveniyoruz ve iyi bir sonuç alacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Unai Emery: "Sivasspor ile çok kritik bir maç oynayacağız"

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki beşinci maçında yarın deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Villarreal'de Teknik Direktör Unai Emery, "Çok kritik bir maç. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery ve futbolculardan Francis Coquelin maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sivasspor karşısına yenmek için sahaya çıkacaklarını belirten Unai Emery, "Yenmek için çıkmamızın sebebi her şeyi garantiye almak istiyoruz. Bu maçı yenersek gruptan çıkmamız da garantilenmiş olacak. Tabii ki Sivasspor için de çok kritik bir maç. Bir anlamda rakibimiz için daha önemli bir maç. Sivasspor'a çok saygı duyuyoruz. Biz korona virüsle ilgili tüm önlemleri alıyoruz. Ama ne kadar önlem alırsak alalım virüs bir şekilde insanları bulabiliyor. İnşallah rakibimizdeki korona virüs çıkan futbolcular iyileşir en yakın zaman. Sivasspor'un biz hangi futbolcularının korona virüse yakalandığını bilmiyoruz. Sadece karşımıza hangi oyuncuları çıkarsa çıksın Sivasspor güçlü bir takım. Neleri yapabileceklerini biliyoruz. Evimizde oynadığımız maçta da bunu herkes gördü. Ona göre elimizden gelen en iyi oyunu göstereceğiz. Çünkü çok kritik bir maç. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Francis Coquelin: "Rakibimiz çok zor ve tehlikeli"

Futbolcu Francis Coquelin ise, maçın öneminden bahsederek, "Kazanırsak gruptan çıkmış gibi bir şey olacak. Maçı yenmek için bir şansımız olduğunu düşünüyoruz. Rakibimizin çok zor ve tehlikeli olduğunu da biliyoruz. Evimizde yaptığımız maçta bunu gördük. Bize 3 tane gol attılar. Bu bence çok önemli bir skordu rakibimiz için. Maça çıkacağız ve sonuç ne olursa olsun elimizden geleni yapacağız. Korona virüs sadece sporu değil bütün dünyayı etkiledi. Dolayısıyla bizim spor sektörü de etkilendi. Tabii ki bu gerçekleri yaşamak zorundayız. Şuanda dünyaya yayılmış bir pandemi var. Virüs vakalarıyla ilgili bir yorum yapamıyorum. Rakibimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, inşallah yakın zamanda iyileşirler" diye konuştu.