Sivasspor, zorlu Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan; Kerem Atakan Kesgin, Samba Camara, Max Gradel, Casimir Ninga ve salonda çalışan Fayçal Fajr yer almadı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit

