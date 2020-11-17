Sivasspor'da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı!

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da, futbolculara ve personellere yapılan Covid-19 testlerinde, 1 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Görünen lüzum üzerine yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sporcumuz evde izolasyona alınmış olup, tedavisine hemen başlanılmıştır” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Sivasspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde 2 futbolcunun korona testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Oğuzhan Sarzep

