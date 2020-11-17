İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor'da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı!

Sivasspor'da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı!
Sivasspor'da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı!

DG Sivasspor Kulübü, tüm takım ve teknik heyete gerçekleştirilen son korona virüs testlerinde 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da, futbolculara ve personellere yapılan Covid-19 testlerinde, 1 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Görünen lüzum üzerine yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sporcumuz evde izolasyona alınmış olup, tedavisine hemen başlanılmıştır” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Sivasspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde 2 futbolcunun korona testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Oğuzhan Sarzep

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.