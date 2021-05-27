Sivasspor'da 2 futbolcuya milli davet

Sivasspor Kulübü, takımda forma giyen 2 futbolcunun ülkelerinin milli takımlarına çağrıldığını duyurdu. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Fayçal Fajr, Fas'ın 8 Haziran Salı günü TSİ saat 22.00'de iç sahada Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda Gana ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna çağrıldı.

Yiğidolar'ın başarılı forveti Max Gradel ise, Fildişi Sahili'nin hazırlık maçında 12 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Cape Coast Sports Stadyumu'nda Gana ile oynayacağı maçın aday kadrosuna davet edildi.

Sivasspor, milli takım daveti alan 2 futbolcuya başarı diledi.

Oğuzhan Sarzep

