Sivasspor'da Ahmed Musa an meselesi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sivasspor'un, en son Fatih Karagümrük forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Ahmed Musa transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Musa transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi. Fatih Karagümrük ise Nijeryalı forvet Ahmed Musa ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. 29 yaşındaki golcü geçen sezon 34 maçta 4 gollük performans ortaya koymuştu.

Oğuzhan Sarzep

