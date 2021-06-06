Sivasspor'da Casimir Ninga takımdan ayrılıyor

2020-2021 sezonunda Sivasspor'a transfer olan Casimir Ninga, beklenilen performansın altında kaldı. Kırmızı-beyazlı takımla mukavelesi biten Çadlı oyuncunun takımdan ayrılacağı alınan bilgiler arasında.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sivasspor'da Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 22 maça çıktı. 2 kez sarı kartla cezalandırılan Ninga, 9 defa da ilk 11'de görev aldı. Ninga ayrıca 748 dakika sahada kaldı.Konu ile ilgili kulüpten ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

Oğuzhan Sarzep

