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Sivasspor'da Casimir Ninga takımdan ayrılıyor

Sivasspor'da Casimir Ninga takımdan ayrılıyor
Sivasspor'da Casimir Ninga takımdan ayrılıyor

DG Sivasspor’da sözleşmesi sona eren forvet oyuncusu Casimir Ninga ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

2020-2021 sezonunda Sivasspor'a transfer olan Casimir Ninga, beklenilen performansın altında kaldı. Kırmızı-beyazlı takımla mukavelesi biten Çadlı oyuncunun takımdan ayrılacağı alınan bilgiler arasında.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sivasspor'da Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 22 maça çıktı. 2 kez sarı kartla cezalandırılan Ninga, 9 defa da ilk 11'de görev aldı. Ninga ayrıca 748 dakika sahada kaldı.Konu ile ilgili kulüpten ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

Oğuzhan Sarzep
 

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