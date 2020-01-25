Sivasspor'da Claudemir transferi tamam gibi

Süper Lig'e bu sezon damgasını vuran Sivasspor, devre arası transfer döneminde çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sivasspor'un, Braga forması giyen 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Claudemir transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Brezilyalı'nın transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Kariyerinde 426 maça çıkan Claudemir, 33 kez gol atarken 51 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde Vitesse, Sao Carlos, Kopenhag, Brugge, Al-Ahli ve Braga formaları giydi.

Oğuzhan Sarzep